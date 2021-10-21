Перевозки по новым карантинным правилам: ситуация в Харькове

Это - самый большой автовокзал Харькова, на проспекте Гагарина. Шесть часов утра. В это время как раз отправляется автобус в Чехию, почти у всех пассажиров были сертификаты о вакцинации или ПЦР тесты на ковид. А вот этот парень хотел поехать домой, в Полтаву, но его в автобус не пустили.

Дарис Галушко, пассажир

Пошел к кассе. Взял билет. Мне даже не сказали, что мне нужна вакцина чтоб на автобус попасть. Это ограничивает права людей. Вакцина не должна быть обязательной

С сегодняшнего дня для передвижения по стране нужны документы о вакцинации, отрицательный ПЦР или быстрый-тест, сделанные не позднее чем за 72 часа. Вакцинация нужна и водителям. Именно они должны следить за соблюдением новых правил.

Сергей Герасимов, водитель автобуса

Мы сами вакцинированы, и водители должны быть вакцинированы, даже если между областями ездят. А за рубеж, то тем более

Большинство пассажиров к ужесточению правил относятся с пониманием, и надеются, что это поможет хоть как-то улучшить эпидемическую ситуацию и снизить уровень заболевания ковидом.

Наталья Беспалова, пассажирка

Чтобы всех провоцировать на вакцинацию. Хотя бы для переезда или посещения. Чтобы люди которые не считают, что это для здоровья. Сделали прививки для этих целей

Может потом не будем мы маски носить. И будут свободнее люди себя чувствовать. Потому что мы всего боимся и очень сильно люди мрут

Изменились правила перевозок между областями и на других видах транспорта. В связи с введением новых правил сегодня на Южном вокзале открыли пункт вакцинации от ковид-19. Иммунизироваться решила и Зинаида, потому что скоро будет ехать поездом в Киев. Поэтому, готовится заранее.

Зинаида, пенсионерка

Мне повезло я вчера вернулась, а по моим делам, по которым ездила, когда мне снова туда ехать я не знаю. Так я узнала о вакцинации, чтобы я могла спокойно брать билет

Вакцинироваться здесь можно вакциной Пфайзер. Сегодня в наличии тысяча доз. Также в холле вокзала работает пункт тестирования, люди могут сделать экспресс-тест, обойдется это в 350 гривен.

Игорь Пасюра, медицинский дир. Харьк. клин. больницы на жел. транспорте №1

Після того як буде проведена вакцинація одною дозою, людям видадуть довідку і вони зможуть нею користуватися. Ми сподіваємся, що наші громадяни будуть свідомо ставитись до питання вакцинації і ми будуть надавати їм таку допомогу

Ирина Введенская, зам. гл. врача КНП "Городская поликлиника №24"

Одна бригада. В складі лікар, медична сестра та реєстратор. Пункт вакцинації працює з 8 ранку до 18 години

Открыть пункты вакцинации от коронавируса в ближайшее время планируют и на рынках Харькова, рассказывает заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. За минувшие сутки в Харькове вакцинировали 6700 человек. Вакцинация и рост числа переболевших сдерживает уровень заболеваемости на одном уровне, добавляет чиновник. Снижения ожидали за счет выходных, однако не сложилось.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьк. городского головы

Я дуже розраховувала на 4 вихідні. Ви мені тут задали питання, що робити. Я відповіла - сидіти дома і пити чай з лимоном. Багато людей сиділо дома? Як з ума зійшли. Усі торгові центри, парки, вулиці. Всі гуляли

На сегодня в Харькове заняты 75% коек для ковид-больных. При необходимости выводить из резерва три городские больницы. Туда ищут и медиков.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьк. городского головы

Нам не дістає медичних працівників. За час карантину ми втратили 2225 людей, з числа медичних працівників. З них 665 - це лікарі. 873 медсестри. З автовокзалу кожен день їде автобус і вони теж в тому автобусі

Вера Целуйко, зав. кафедры кардиологии и функциональной диагностики Харьковской медицинской академии последипломного образования

Всі співробітники кафедри зараз працюють в лікарнях. Бувають на чергуваннях. Роблять УЗД. Жодного співробітника, кафедри який би не приймав участь в лікуванні ковід хворих, на сьогодні немає

За минувшие сутки в Харьковской области коронавирус подтвердили в 1319 жителей региона. 34 человека спасти врачам не удалось.

Агентство Телевидения Новости