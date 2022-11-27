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П’ятеро постраждалих, один загиблий: ДТП на кільцевій дорозі у Харкові
О 15:53 на харківській кільцевій сталася ДТП за участю мікроавтобусу Volkswagen та легковика Ford Sierra.
В результаті зіткнення постраждали 5 осіб, що перебували у мікроавтобусі. Водій Ford загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.
Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення деблокували тіло загиблого за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.