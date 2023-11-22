Пожежа на трасі Харків – Красноград: загоряння вантажівки

Харківський район: вогнеборці ліквідували пожежу у вантажному автомобілі.

22 листопада о 17:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у вантажному автомобілі, що загорівся під час руху, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Подія сталася на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепіно.

До місця події направили 2 оперативні відділення 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин.

На момент прибуття вогнеборців горіла вантажівка на площі близько 30 кв.м.

О 17:36 пожежу вдалось локалізувати та о 18:29 повністю ліквідувати.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости