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Пожежа на трасі Харків – Красноград: загоряння вантажівки

Пожежа на трасі Харків – Красноград: загоряння вантажівки

Харківський район: вогнеборці ліквідували пожежу у вантажному автомобілі.

22 листопада о 17:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у вантажному автомобілі, що загорівся під час руху, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Подія сталася на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепіно. 

До місця події направили 2 оперативні відділення 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин.

На момент прибуття вогнеборців горіла вантажівка на площі близько 30 кв.м. 

О 17:36 пожежу вдалось локалізувати та о 18:29 повністю ліквідувати.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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