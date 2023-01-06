Поліцейські Харківщини отримали нові службові автомобілі

Автопарк підрозділів ГУНП в Харківській області поповнили 22 сучасних транспортних засоби.

Для якісного, ефективного та оперативного виконання обов’язків, покладених на харківських поліцейських, Національна поліція України придбала автомобілі «Renault Duster», «Scoda», «Suzuki Vitara», «Ford» та «Fiat».

Вручив підрозділам поліції нові службові автомобілі начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко. Він зазначив, що у зв’язку з російською агресію втрачено дуже багато автотранспорту.

Начальник главку поліції подякував керівництву Національної поліції України за допомогу Харківщині та постійну увагу до потреб працівників поліції. Також Володимир Тимошко зазначив, що більшість отриманих автомобілей буде направлена для роботи на деокупованих територіях Харківської області.

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