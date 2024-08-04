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Польські прикордонники попередили про капітальний ремонт поблизу з українським переходом Ягодин

Польські прикордонники попередили про капітальний ремонт поблизу з українським переходом Ягодин

Ремонтуватимуть покриття на переході в Дорогуськ. Роботи розпочнуться з понеділка, 5 серпня — RMF24 з посиланням на Надбужанське відділення прикордонної служби.

Завершити ремонт планують не раніше 14 листопада цього року.

"Водіям вантажівок слід очікувати на ускладнення руху та довший час очікування на в'їзд до Польщі. До цього часу перевізники, за можливості, повинні обирати інші пункти перетину кордону", — попередили польські прикордонники.

На ранок суботи, 3 серпня, близько 300 вантажівок стоять у черзі на виїзд з Польщі в Україну через прикордонний перехід в Дорогуськ. Приблизний час очікування на перетин кордону становить 10-12 годин. І це при тому, що ремонт ще не почався.

Джерело: https://t.me/znua_live/160427

Новости портала «Весь Харьков»

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