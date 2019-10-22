Получить водительские права теперь проще: изменения

Вступила в силу инициатива правительства, меняющая правила обучения и сдачи на водительские права.

Ранее в Украине изменились правила техосмотра автомобиля, а теперь вступила в силу инициатива, которая должна упростить подготовку водителей и процедуру аккредитации школ вождения.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, речь идет о постановлении Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 № 320 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины".

В частности, с 19 октября:

водители могут пройти подготовку, переподготовку и повышение квалификации в индивидуальном порядке;

практический экзамен будет сдаваться в центре МВД, где была успешно сдана теория;

срок действия свидетельства об окончании автошколы будет действовать не 10 лет, а 2 года;

процесс сдачи экзаменов можно фиксировать на фото и видео;

перестанут выдавать на руки бумажное свидетельство об окончании школы вождения – данные будут храниться в Едином государственном реестре МВД.

Кроме того, теперь преподаватели и инструкторы по вождению обязаны вести электронный журнал, в котором будут указаны данные о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве.

Еще одно нововведение: выпускники курсов вождения при учреждениях профессионально-технического образования смогут сдать экзамены без обучения в автошколе.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол – эту функцию передали региональным сервисным центрам МВД, что должно сэкономить автошколам время и деньги.

Таким образом, заявления об утверждении рабочих программ и планов для проведении обследования материально-технической базы, а также материалы для проведения государственной аккредитации будут подаваться в сервисные центры МВД по местонахождению автошколы.

"Постановлением также предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации, выданные после 5 июля 2016 заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными", – добавили в ведомстве.

Агентство Телевидения Новости