Повышение тарифов на проезд - ХАЦ обжаловал решение суда

Как сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре", они обжаловали решение о закрытии судебных производств по факту незаконного повышения тарифов на проезд в электротранспорте и метрополитене.

Представители "ХАЦ" не согласились с решением Харьковского окружного административного суда о закрытии дел и обжаловали решения в апелляционном порядке.

Заседание Второго апелляционного административного суда относительно повышения тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах запланировано на 22 июля, о повышении тарифов на проезд в метро - на 23 июля.

"Закрытие производств и отказ суда первой инстанции выносить решение о незаконности/законности решения исполкома о повышении тарифов в метро, ​​трамваях и троллейбусах, лишает харьковчан права на возмещение убытков от незаконного повышения тарифов", - отмечают антикоррупционеры.

Согласно их подсчетам за период с 6 февраля по 22 мая этого года сумма ущерба составляет десятки миллионов гривен.

Напомним, проезд в общественном транспорте с февраля подорожал. Поездка в метро теперь обходится в 8 грн, а в трамваях и троллейбусах - 6 гривен.

Агентство Телевидения Новости