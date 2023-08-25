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Пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів
Центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів на період з 23 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року у звʼязку з необхідністю проведення ремонтних робіт.
Про це повідомив Харківський метрополітен.
Вказані роботи будуть проводитися відповідно до Наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 23.08.2023 р. №320.