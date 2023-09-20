Рух вулицею Липовою буде заборонений ще більше ніж місяць

Рух транспорту на вул. Липовій, у районі перехрестя з вул. Новгородською, заборонений до 30 жовтня.

Раніше його планувалося відкрити 29 вересня, звітує пресслужба міськради.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю подовження термінів аварійних робіт на газопроводі низького тиску.

Об’їзд закритої ділянки організований через прилеглі вул. Мінську, вул. Кленову та ін.

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