Транспорт
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Ще п’ять днів буде заборонений рух у провулку Золотому

Ще п’ять днів буде заборонений рух у провулку Золотому

Рух транспорту у провулку Золотому, в районі будинку №119-а на пр. Гагаріна, буде заборонений до 18:00 9 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю подовження термінів проведення ремонтних робіт з заміни ділянки водогону.

Раніше рух транспорту планувалося відновити 4 жовтня.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Дмитра Коцюбайла, Георгія Тарасенка, пр. Гагаріна та ін.

Агентство Телевидения Новости

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