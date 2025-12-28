Ситуація на виїзді з України: де сьогодні фіксують найбільші черги
28 грудня на більшості пунктів пропуску до Польщі, Словаччини та Угорщини спостерігаються черги легкових автомобілів і автобусів. Пішохідний рух на багатьох переходах тимчасово не здійснюється.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Республіка Польща:
«Ягодин» – 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» – 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» – 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Рава-Руська» – 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Грушів» – 35 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Краківець» – 25 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» – 40 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
«Смільниця» – 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Нижанковичі» – 25 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
Словацька Республіка:
«Малий Березний» – 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
«Ужгород» – 40 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 9 до 21 години).
Угорщина:
«Тиса» – 5 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8 до 19 години);
«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8 до 20 години);
«Лужанка» – 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Вилок» – 15 л/а, 0 пішоходів;
«Велика Паладь» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Румунія:
«Дякове» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Красноїльськ» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Дяківці» – 0 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
«Мамалига» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Кельменці» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Росошани» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Сокиряни» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.