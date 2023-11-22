Сьогодні низка тролейбусів раніше закінчить рух, а трамвай №8 змінить маршрут

Рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, та тролейбусів на пр. Героїв Сталінграду, на ділянці від пр. Гагаріна до пр. Льва Ландау, а також на вул. Тролейбусній буде припинений з 21:00 і до закінчення руху 22 листопада.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.У цей період трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».

У зв’язку з неможливістю заїзду в депо тролейбуси №1, 3, 6 та 35 закінчать свою роботу раніше (близько 20:30, в залежності від відстані до кінцевої зупинки).

Агентство Телевидения Новости