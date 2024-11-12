Сьогодні у Харкові тролейбуси №19, 20, 31, 35 і 57 тимчасово змінять маршрути
Рух тролейбусів на пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова, буде припинений з 10:00 до 15:00 12 листопада.
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
№19: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№35 (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№35 (частина 2): розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№57: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;
№20: не курсує.