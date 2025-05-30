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Терехов: «Громадський транспорт у Харкові працює за штатним розкладом»

Терехов: «Громадський транспорт у Харкові працює за штатним розкладом»

Незважаючи на нічний ворожий обстріл тролейбусного депо, громадський транспорт у Харкові працює за розкладом.

Про це сьогодні, 30 травня, в ефірі національного телемарафону розказав міський голова Ігор Терехов, повідомляє міськрада.

Як зазначають у міськраді, внаслідок атаки вісьмох «шахедів» було пошкоджено щонайменше 18 тролейбусів, ще один тролейбус з автономним ходом згорів ущент. Крім того, серйозних руйнувань зазнала трансформаторна підстанція, яка живила депо.

«Я вдячний усім працівникам ДСНС і комунальних служб, які оперативно зреагували на цей удар. Завдяки їхній роботі ми на жодну хвилину не зупинили випуск тролейбусів. Весь громадський транспорт працює в штатному режимі», – зазначив Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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