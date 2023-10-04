Транспорт
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Трамваї №16,16-А та 27 тимчасово змінять маршрути

Трамваї №16,16-А та 27 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде припинений з 9:00 до 16:00 5 та 6 жовтня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, наголошують у міськраді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16-А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

У цей час на вул. Академіка Павлова курсуватиме тимчасовий автобус №27 «Автостанція «Героїв Праці» – БК «ХЕМЗ» за таким маршрутом: «Автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».

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