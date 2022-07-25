Трамваї №27 та 28 тимчасово продовжать курсувати за зміненим маршрутом

Рух трамваїв по вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та по вул. Шевченка, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці, буде заборонений до 20:00 28 липня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні по вул. Героїв Праці. Раніше планувалося, що роботи будуть завершені до 24 липня. У цей час трамваї курсуватимуть так:

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Героїв Праці»;

№28: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вул. Віринська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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