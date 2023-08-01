Транспорт
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Трамваї №3 та 27 тимчасово змінять шлях прямування

Трамваї №3 та 27 тимчасово змінять шлях прямування

Рух трамваїв на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове», буде припинений з 9:00 до 17:00 2 та 3 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:№3: розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка»;

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».

Агентство Телевидения Новости

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