«Трамваї ніхто з Харкова прибирати не збирається», – Терехов

У Харкові наземний транспорт частково планують запустити наступного тижня. Щодо трамваїв – ніхто їх з Харкова прибирати на збирається. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Плануємо наступного тижня запустити маршрутки та тролейбуси. По метро дуже серйозна ситуація: після того, як ми зможемо вивести звідти людей – ще два місяці. Метро – найскладніше. Тому будемо обходитися зараз автобусами та тролейбусами.

Без роботи ніхто не буде – стільки зараз треба буде робити, реконструювати, транспорт новий.

Трамваї я не казав прибирати. Трамваї ті, що є – ми запустимо, а потім будуть потрібні нові. І зрозуміло, що певні маршрути треба буде міняти».

Агентство Телевидения Новости