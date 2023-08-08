Транспорт
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Тролейбуси №3 та 304 тимчасово змінять маршрути, а №7 не курсуватиме

Тролейбуси №3 та 304 тимчасово змінять маршрути, а №7 не курсуватиме

Рух тролейбусів на пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Садовопаркової до вул. Дванадцятого Квітня, буде припинений з 10:00 до 15:00 9 та 10 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомляють в міськраді.У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;

№304: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;

№7 – не курсує.

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