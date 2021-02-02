Туман в Харькове. Два рейса отменили, один - задержали более чем на четыре часа

Сергей работает водителем на автобусном рейсе «Новопсков-Харьков». Из-за сильного тумана на некоторых автодорогах ехал со скоростью 50 километров в час, а иногда еще и медленнее.

Сергей, водитель автобуса

От Купянска до Харькова туман был весь. По-разному бывает, и 50 метров видимость, где больше, где меньше

водитель автобуса

С Краснограда до Харькова - хуже всего, а так нормально

И как бы ни надеялись водители, лучше ситуация на дорогах не стала даже днем. Штормовое предупреждение в Харьковской области сохраняется уже вторые сутки. Днем местами налипание мокрого снега, гололед и туман.

Из-за сильного тумана и плохой видимости переносит рейсы и харьковский аэропорт. По состоянию на 13 часов, вертикальная видимость составляет 30 метров, тогда, когда нужно не менее 50, горизонтальная составляет 150, при норме - 250. Ждет вылета сегодня и Максим с друзьями. Так как снег в Харькове этой зимой редкое явление, они решили покататься на лыжах в Турции. Должны были вылететь в час дня, однако из-за капризов погоды вынуждены ждать пока небо станет ясным.

Максим

Хотим лететь в Кайсери, покататься на лыжах, в 13-00 должен быть, в 15-10 перенесли, но мы смотрим онлайн-табло в Кайсери - не вылетел еще самолет. Поэтому я думаю, на дольше задержат. Мы, честно говоря, не ожидали, смотрели погоду, вроде нормальная должна была быть. Но раз уж такой туман, действительно лучше подождем пока развеется, чтоб безопасно налететь

Уже позже из-за тумана были отменены два рейса - из Стамбула и в Стамбул, а также в очередной раз перенесено время прилета лайнера из турецкого города Кайсери - более чем на 4 часа и Харьков-Кайсери.

Некоторые такую ​​ситуацию ожидали, поэтому люди предусмотрительно взяли с собой шахматы чтобы время ожидания прошло быстрее.

Светлана

Стамбул, Турция, а перенесли на 17-05. Сейчас по-нормальному должна быть регистрация, уже около часа ждем

Елена

Неизвестно, может на завтра перенесут. Вот честно сказать, у нас первый раз такое. Нам всегда везло

Между тем, по прогнозам синоптиков, туман и плохая видимость останутся в Харькове еще и завтра.

Агентство Телевидения Новости