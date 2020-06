В Харькове открыт новый автоцентр Тойота

Якісне, комфортне та динамічне авто — важливий партнер на шляху до успіху. Якісне, комфортне та динамічне обслуговування авто – запорука мобільності, та впевненості в дорозі.

Сучасне життя – це рух на швидких обертах. Керуючи бізнесом, створюючи стартап, віддаючи усі сили для того, аби перетворити ідеї на реальність, ти прагнеш бути впевненим у всьому: від партнерів до засобу пересування, тому підсвідомо шукаєш надійну та вірну команду.

На сьогоднішній день близько 7600 автомобілістів Харківської області довіряють «Артсіті» офіційному автоцентру Toyota вирішення всіх питань пов’язаних з автомобілем. Мова йде не тільки про придбання нового автомобіля, а й про весь ланцюжок від обслуговування, до заміни автомобіля з пробігом на оновлену модель.

Комерційні продажі та сервісне обслуговування; фінансові послуги щодо придбання в кредит; страхування; встановлення на облік; комплектація додатковим обладнанням; діагностика та ремонт будь-якої складності - всі процеси виконують кваліфіковані спеціалісти на сертифікованому обладнанні відповідно високому рівню стандартів всесвітнього бренду Toyota. Все задля вашого комфорту та безпеки.

Раніше автоцентр знаходився на вул. Коцарській в компактному приміщенні. З ростом кількості відвідувачів виникла потреба у розширенні. Тому власниками компанії було прийнято рішення про переїзд дилерського центру. Головний критерій вибору нової локації - інтереси відвідувачів.

Обрано місце зі зручною транспортною розв'язкою і великою кількістю парко-місць. Зросли і площі всередині автосалону. Став просторішим шоу-рум, тепер в ньому представлено більше моделей. Збільшилися розміри клієнтської лаундж-зони. В найближчому майбутньому передбачено відкриття кафе, окремого дитячий куточка, бутикової зони, в якій клієнти можуть вибрати аксесуари до автомобіля, одяг і фірмову сувенірну продукцію для пікніків, спорту і поїздок.

Важливі зміни відбулися і в роботі авторизованої станції технічного обслуговування. Відтепер прийняти в обслуговування автомобілі готові в два рази більше постів. Це дозволить скоротити час очікування ремонту, та планового технічного обслуговування. На мийці з'явилося ще два пости. Розпочала роботу повноцінна ділянка малярного та кузовного ремонту.

Ще більше зручності для клієнтів. Яка б потреба у Вас не виникла:

оперативні заїзди на мийку чи експрес-сервіс; можливо в найближчий час Вам потрібна діагностика при купівлі-продажу авто з пробігом; або передпродажна підготовка авто; чи терміновий ремонт Тойота – не проблема. Тойота «Арсіті» на Клочківській готова прийняти ваш авто в роботу просто зараз!



Антон Подрядчиков, директор автосалону «Артсіті»:

"Шановний друзі та партнери! Під час карантину і економічних складнощів, які відчуваються по всьому світу, офіційний дилерський центр Toyota "Артсіті" продовжує розвиток і розширення. Відповідно девізу бренду Toyota" Always a better way " (англ. - "Завжди кращий шлях"), ми вважаємо, що наші клієнти повинні в усьому отримувати тільки найкраще. Тому ми в максимально стислі терміни знайшли нове місце. Місце, куди легко дістатися, де приємно провести час і зручно укладати угоди. Чекаємо на Вас у оновленому салоні Тойота Артсіті на Клочківській»



«Артсіті» офіційний автоцентр TOYOTA на Клочківській, 59 — удосконалений механізм, що працює заради комфорту вашого бізнесу та спокою Вашої родини.

Новости портала «Весь Харьков»

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»