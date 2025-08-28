Транспорт
Сегодня 15:32
В Укрзалізниці показали поїзд Київ – Харків після обстрілу

В Укрзалізниці показали поїзд Київ – Харків після обстрілу

Сьогодні, 28 серпня, під час обстрілу Києва було пошкоджено швидкісний потяг «Інтерсіті», який мав здійснити рейс за маршрутом Київ – Харків.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За даними «Укрзалізниці», удар був прицільним, однак жертв вдалося уникнути – черговий персонал встигли вчасно відвести в укриття.

Компанія повідомила, що рейси не скасовуються: на маршрут вивели пасажирські вагони, зокрема й ті, що нещодавно надійшли із заводу.

В «Укрзалізниці» наголосили, що попри атаку рухомий склад збережено, а парк пасажирських потягів буде відновлюватися та розширюватися.

Агентство Телевидения Новости

