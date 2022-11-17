Транспорт
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Відновлюємо роботу приміських та міжміських автобусних маршрутів в Харківській області - Синєгубов

Відновлюємо роботу приміських та міжміських автобусних маршрутів в Харківській області - Синєгубов

Із 285 маршрутів, що діяли на Харківщині до повномасштабного вторгнення, уже відновлено 104.

Наразі на деокупованих територіях області курсують автобуси за такими маршрутами:

-Харків - Куп’янськ;

- Харків – Вільхівка;

- Харків – Слобідське;

- Харків – Новопокровка;

- Харків – Чугуїв;

- Чугуїв – Чкаловське;

- Чугуїв – Малинівка;

- Харків – Мала Рогань;

- Харків – Черкаська Лозова;

- Харків – Кутузівка;

- Харків – Барвінкове через Ізюм;

- Харків – Старий Салтів;

- Харків – Елітне.

Цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів:

- Харків – Ізюм;

- Харків – Балаклія;

- Харків – Великий Бурлук;

- Старий Салтів – Вовчанськ;

- Харків – Липці.

Дякую транспортникам за їхні зусилля, а також усім, хто майже цілодобово працює над розмінуванням та відновленням автодоріг та мостів.

На сьогодні уже відновлено більше 3 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи тривають.

Джерело: https://t.me/synegubov/4770

Новости портала «Весь Харьков»

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