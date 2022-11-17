Відновлюємо роботу приміських та міжміських автобусних маршрутів в Харківській області - Синєгубов
Із 285 маршрутів, що діяли на Харківщині до повномасштабного вторгнення, уже відновлено 104.
Наразі на деокупованих територіях області курсують автобуси за такими маршрутами:
-Харків - Куп’янськ;
- Харків – Вільхівка;
- Харків – Слобідське;
- Харків – Новопокровка;
- Харків – Чугуїв;
- Чугуїв – Чкаловське;
- Чугуїв – Малинівка;
- Харків – Мала Рогань;
- Харків – Черкаська Лозова;
- Харків – Кутузівка;
- Харків – Барвінкове через Ізюм;
- Харків – Старий Салтів;
- Харків – Елітне.
Цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів:
- Харків – Ізюм;
- Харків – Балаклія;
- Харків – Великий Бурлук;
- Старий Салтів – Вовчанськ;
- Харків – Липці.
Дякую транспортникам за їхні зусилля, а також усім, хто майже цілодобово працює над розмінуванням та відновленням автодоріг та мостів.
На сьогодні уже відновлено більше 3 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи тривають.
Джерело: https://t.me/synegubov/4770