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Сегодня 13:05
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Велосипед на все случаи жизни

Современный рынок предлагает большое количество велотехники, но особое место в нем занимают велосипеды mtb, которые обычно называют просто горными. Речь идет не о профессиональных моделях с укрепленной рамой и мощными шинами, предназначенными для гонок по пересеченной местности, а об универсальном велотранспорте.

Популярность MTB

Велосипед на все случаи жизни Маунтинбайк дает возможность владельцу преодолевать любые преграды бездорожья, но при этом отлично ведет себя на городских дорогах. Байк способен преодолевать:

- лесные дороги;
- грунтовку;
- велопрогулки по городу;
- длительные велопоходы на значительные расстояния.

Кроме того, такой велосипед — отличный тренажер для мышц ног и здоровья в целом. Ежедневная часовая велопрогулка с переменными нагрузками укрепляет дыхательную систему, развивает выносливость.

Производители снабжают такие модели колесами с усредненными параметрами. То есть, колеса отлично себя ведут на асфальте и не снижают показатели сцепления на любой другой поверхности.

Какую выбрать конструкцию?

Различают три типа байков: ригиды, хардтейлы и двухподвесы. В первом типе нет амортизаторов. Такая конструкция считается оптимальным вариантов для тех, кто будет эксплуатировать велосипед в городе. Отсутствие амортизаторов делает езду по грунтовым дорогам некомфортной.

Хардтейлы имеют амортизатор на передней вилке, что существенно повышает комфорт даже на плохом дорожном покрытии. Двухподвесы оснащены пружинами впереди и сзади. Двухподвес весит достаточно много и его неудобно эксплуатировать на асфальтной дороге.

Стоит выделить следующие преимущества MTB:

- универсальность применения (для любых дорог);
- доступная стоимость (качественный байк можно купить примерно за 300 долларов);
- самостоятельный ремонт при необходимости;
- возможность модифицирования.

Для весенне-осеннего периода нет лучше транспортного средства, чем хороший горный велосипед. Он позволяет добраться до пункта назначения совершенно бесплатно, обеспечивая пользу для здоровья.

Новости портала «Весь Харьков»

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