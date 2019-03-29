Вместо комфортного проезда - родео. На какие дороги в области жалуются водители и что обещают дорожники?

Участок кольцевой дороги между Песочином и Пятихатками. Днем здесь лучше не разгоняться, а ночью, вообще, избегать поездки в этом направлении, советуют водители.

Сергей, водитель

Ходовая страдает, очень не удобно, что разбиваются и сайлентблоки и потом замена сейчас очень дорого стоит и за это очень не доволен - Дорого это сколько, о какой сумме идет речь? - Ну, это все зависит от автомобиля. Вот, допустим, я завтра еду на СТО, мне починить эти запчасти плюс дополнительно по ходовой, ремонт 10 тысяч обходится

Ну, с непривычки, можно влететь далеко. Потому что, особенно в вечернее время, очень проблематично

В таком состоянии дорога здесь уже около года, жалуются водители. Сначала, говорят они, воспринимали ямы как временное явление, потом надеялись на ремонт, а сейчас уже требуют от дорожников поскорее принять меры, чтобы избавиться от уже совсем надоевших неровностей дорожного полотна

Николай, водитель

Я бы на месте властей, выделил время просто ночью, пригнали бы бригаду и просто, хотя бы, засыпал чем-то. Потому что днем поток большой, перекрыть эту дорогу нереально, потому что она узкая и направление будет потерянно. Ну, ночью, блин, это можно сделать

Особенно растерянно чувствуют себя здесь те, кто за рулем не так давно. Говорят, все исключительно из-за ужасного состояния покрытия

Лаура, водитель

Невозможно понять, где встречка, где что. Надеюсь, что это скоро прекратится, и скоро все настроят

В облгосадминистрации, в свою очередь, признают, кольцевая дорога в последний раз ремонтировалась девять лет назад. В текущем году запланирован ремонт нескольких участков, впрочем, будет ли отремонтирован именно этот пока неизвестно. Хотя, на некоторых, еще более проблемных отрезках, уже сегодня можно встретить дорожников

Михаил Богатырь, зам. нач. САД в Харьк. обл.

Взагалі, у нас порядка 22 бригад по дорогах Харківської області державного значення. На окружній у нас працює 8 бригад та також у напрямках на Донецьк та у напрямках на Київ працює 4-5 бригад

Также рабочих можно встретить и за Мерефой. Планируется продолжить ямочный ремонт на дорогах Дергачи - Казачья Лопань и Харьков - Волчанск. В течении недели на дорогах государственного значения было ликвидировано более 4 тыс кв.м ям, а с начала года по области ямочным ремонтом восстановлено более 18 тыс. кв.м дорожного полотна, отчитались в облгосадминистрации. Также планируется увеличить объем выполнения работ по местной сети на 40% по сравнению с прошлым годом

Игорь Турченко, дир. ГП «Дороги Харьковщины»

93 об'єкти будуть відремонтовані у цьому році на загальну суму 818 мільйонів. Щоденно на дорогах Харківської області на дорогах місцевої мережі працює до 35 бригад. Працюємо ямковим ремонтом, в першу чергу,на під'їздах до шкіл, амбулаторій тощо

На 65 из 93 объектов ремонта объявлены тендерные процедуры, а по 11-ти уже определены победители, добавили в облгосадминистрации. Кроме того, по местной сети, сегодня выполняется работа по замене дорожных знаков и барьерного ограждения

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