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Внаслідок нічного удару по Кропивницькому є зміни у русі потягів Укрзалізниці

Внаслідок нічного удару по Кропивницькому є зміни у русі потягів Укрзалізниці

Через обстріли Кіровоградщини зафіксовано пошкодження інфраструктури Укрзалізниці. З міркувань безпеки вночі було змінено маршрут руху для кількох поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Потяги, які змінювали маршрут руху через обстріли:

№53 Дніпро – Одеса;№92/60 Одеса – Харків/Краматорськ;№7 Харків – Одеса;№128 Львів – Запоріжжя;№52 Одеса – Запоріжжя.

Як зазначили в компанії, прямування обхідним маршрутом призведе до затримки не менше трьох годин.

«При цьому жоден рейс далекого сполучення ми не скасовуємо, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами», – йдеться в повідомленні.

Відправлення поїзда №790/789 Кропивницький – Київ було дозволено, після обстеження інфраструктури, пасажири та бригада перебували в укриттях. Поїзд відправився о 2:11.

О 2:30 в Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів через станцію Кропивницький відновлено – напруга є, всі пошкодження усунуто.

Оновлено о 7:49. Поїзд №7 Харків – Одеса забрав усіх пасажирів, що внаслідок обстрілу Кіровоградщини та зміни маршруту поїзда 53/253 Дніпро, Кривий Ріг – Одеса залишилися в Кропивницькому.

«Попри всі нічні пригоди, поїзд №7/8 Харків – Одеса прибув до кінцевої за розкладом», – зазначили в Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости

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