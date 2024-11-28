«У центрі Харкова з’явиться пішохідна вулиця», – Терехов

Міська влада активно працює над створенням різноманітних локацій для відпочинку мешканців у Харкові.

Про це під час зустрічі зі студентами Харківського національного університету радіоелектроніки повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він розповів, що місто мало багато проєктів, які через війну поки не змогли реалізувати. Однак, попри труднощі сьогодення, зараз все-таки йде робота над втіленням цих ідей у життя.

«У центрі Харкова вже незабаром з’являться нові локації та пішохідна вулиця. Крім того, ми будемо покращувати та розвивати зелені зони, а нова забудова не заважатиме зонам рекреації», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости