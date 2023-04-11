У Харкові на деякий час змінить свій курс трамвай №27

Рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Плеханівської до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, буде припинений з 9:30 до 15:00 11 квітня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

На час проведення робіт трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

У зворотному напрямку — за своїм основним маршрутом.

Джерело: Харківська міськрада

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