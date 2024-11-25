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У Харкові на два дні обмежать рух тролейбусів

У Харкові на два дні обмежать рух тролейбусів

Рух тролейбусів на проспекті Аерокосмічному, вулицями Вернадського та Кузнечною, а також у провулках Подільському, Лопатинському та Соляниківському, на ділянці від вулиці Одеської до розворотного кола «Вулиця Університетська», буде припинений з 21:00 до закінчення руху з 25 по 27 листопада.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з  відновлення контактної мережі. Обмеження не стосуються тролейбусів з великим запасом автономного ходу.

У цей період тролейбуси №3 і 6 не курсуватимуть.

Агентство Телевидения Новости

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