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У Харкові на вулиці Дерев’янка змінив маршрут тролейбус

У Харкові на вулиці Дерев’янка змінив маршрут тролейбус

Рух тролейбусів на вулиці Дерев’янка, на ділянці від вулиці Балакірєва до вулиці Сумської, припинений до 15:00 15 листопада.

Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили в Харківській міській раді.

У цей час тролейбус №40 курсує так:

(частина 1): розворотне коло «пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги»;

(частина 2): розворотне коло «Майдан Конституції» – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк».

Агентство Телевидения Новости

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