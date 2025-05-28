У Харкові на вулиці Примерівській тимчасово заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Примерівській, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пров. Рижівського, заборонений до 19:00 28 травня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення КП «Харківводоканал» аварійних робіт з заміни ділянки трубопроводу в районі будинку №28/71 на вул. Примерівській.Об’їзд закритої ділянки здійснюється вул. Юр’ївською, вул. Рижівською, пров. Рижівським, майданом Оборонний Вал, пр. Героїв Харкова та іншими прилеглими вулицями.

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