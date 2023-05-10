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У Харкові продовжиться будівництво метрополітену - Ігор Терехов

У Харкові продовжиться будівництво метрополітену - Ігор Терехов

Мова йде про третю лінію Харківського метрополітену. Терехов зазначив, що фінансові установи повністю підтримують цей проєкт.

«Кредит є — метро побудуємо, а щодо закупівлі рухомого складу — теж ідемо за планом», — зазначив мер.

Він підкреслив, що єдина зміна, яку внесли до проєкту, — це будівництво електродепо «Олексіївське» безпосередньо під землею. За його словами, таке рішення підтримують і партнери.

Проєкт розвитку Харківського метрополітену передбачає будівництво електродепо, двох станцій метро в бік аеропорту та придбання 85 одиниць рухомого складу. На його реалізацію залучені кредитні кошти у сумі 320 млн євро.

Джерело: https://t.me/vekha/64789

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