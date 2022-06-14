У Харкові проїзд у комунальному транспорті поки що буде безкоштовним

За рішенням виконкому проїзд у метро та наземному комунальному транспорті Харкова залишається безкоштовним.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури Євгенія Водовозова.

«Є й приватні перевізники, які возять за плату. Ми не підтримуємо цю ініціативу. Вони їздять там же, де й комунальні, тому сенсу з їхнього боку економічного не видно. Але протистояння немає. У людини є вибір: заплатити 20 грн або не платити зовсім», – сказав Водовозов.

Скільки часу проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним, вирішуватимуть на наступному засіданні виконкому, сказав Водовозов. Зараз у Харкові курсує 34 трамваї, понад 80 тролейбусів, 74 автобуси. Є запас комунального транспорту, який може вийти на маршрути, та наразі потреби у цьому немає, каже Водовозов.

«Охоплені майже всі райони Харкова. Не поновлювали роботу там, де небезпечно. Поновили маршрути, приміром, якщо брати селище Жуковського. Проте були змушені їх скасувати, бо там зараз дуже небезпечно і був приклад, коли автобус рухався маршрутом, а в нього прилетіли осколки й диво врятувало життя водія та пасажирів”, – сказав Водовозов.

Деякі маршрути фахівці змінили, говорить Водовозов.

«В основі формування маршрутів, по-перше, лежить безпека, по-друге, попит. Наприклад, працював автобусний маршрут №119, який ішов майже через усе місто з Олексіївки до аеропорту. Ми поставили на цей маршрут тролейбуси з логістичних міркувань. З’єднали Салтівку й центр міста автобусами, щоб непотрібна була пересадка. Потім запрацювало метро, найвигідніше, щоб людина доїжджала до метро й дали рухалася ним», –розповів Водовозов.

Російські обстріли пошкодили майже половину трамваїв, говорить Водовозов.

«Дуже велике пошкодження, на жаль, контактної мережі, пошкодження тягових підстанцій, їх потрібно відбудувати. Бо декілька підстанцій знищено вщент. Постраждала майже половина трамваїв. Зруйноване депо», – каже Водовозов.

За словами Водовозова, зараз за день підземкою користуються до 110 тисяч людей. Раніше, під час карантину, пасажирів було майже пів мільйона.

Агентство Телевидения Новости