У Харкові тимчасово скасували потяги до Польщі

Поїзд №73/74 Харків — Перемишль не курсуватиме з 7 вересня по 6 жовтня.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Це пов’язано з запланованим ремонтом інфраструктури у Перемишлі.

Поїзди №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

Натомість вже з 3 вересня ми призначаємо новий поїзд №119/120 Київ — Хелм, кажуть в Укрзалізниці.

Він стане вже третім щоденним поїздом до надзвичайно популярного Хелма.

Це денний поїзд (ніякого проходження кордону серед ночі!), що вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27.

Нагадуємо, що квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка «стартує» окремо о 09:00).

Агентство Телевидения Новости