У Харкові тролейбус, що курсує Салтівкою, на кілька годин замінять автобусом: аварія на контактній мережі

Рух тролейбусів на проспекту Ювілейному, на ділянці від вулиці Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «602-й мікрорайон», буде припинений з 20:00 і до завершення руху тролейбусів 21 листопада.

Як повідомили в Харківській міській раді, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбус №24 не курсуватиме.

На час відсутності тролейбусів натомість курсуватиме автобус №24 за маршрутом: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Ювілейний (602-й мікрорайон).

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