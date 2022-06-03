У Харкові відновили роботу низки світлофорів (адреси)

Роботу низки світлофорних об’єктів відновили у місті Харкові.

Світлофори працюють на таких перехрестях:

– пр. Гагаріна: вул. Гольдбергівська, вул. Каштанова, міська клінічна лікарня №13, вул. Одеська, вул. Зернова;– вул. Клочківська: узвіз Клочківський, узвіз Бурсацький, проїзд Рогатинський, супермаркет «Рост»;– пр. Науки: пр. Незалежності, вул. Отакара Яроша, вул. Новгородська;– Салтівське шосе: пр. Льва Ландау, пр. Тракторобудівників, вул. Академіка Павлова;– пр. Ювілейний: пр. Льва Ландау, вул. Гвардійців Широнінців, пр. Тракторобудівників;– пр. Архітектора Альошина – пр. Олександрівський;– вул. Велика Панасівська – Новоіванівський міст – Кузинський міст;– вул. Полтавській Шлях: пл. Сергіївська, вул. Кандаурова, вул. Петра Болбачана, супермаркет «Рост», вул. Малиновського, вул. Конєва, вул. Євгена Котляра, Полтавський Шлях, 190, вул. Холодногірська, вул. Дудинська;– пр. Льва Ландау: вул. Краснодарська, пр. Героїв Сталінграда;– пр. Героїв Харкова: поліграфкомбінат (міст Ландау), вул. Польова, вул. Академіка Павлова, пл. Героїв Небесної Сотні, вул. Кооперативна, вул. Харківських Дивізій, пр. Петра Григоренка, пл. Феєрбаха.

Крім того, рух відрегульований на перетині таких вулиць:– вул. Дудинської – пр. Любові Малої; вул. Університетська – пл. Павлівська; вул. Пушкінська – вул. Гуданова; вул. Шевченка – вул. Матюшенка; вул. Весніна – вул. Пушкінська; пров. Вірменський – пров. Короленка; пл. Конституції – пл. Павлівська; вул. Тюринська – вул. Віринська; вул. Новгородська – вул. Клочківська; пр. Архітектора Альошина – вул. Миру; вул. Кооперативна – пров. Подільський – пров. Плетнівський; вул. Сумська – вул. Маяковського; вул. Плеханівська – вул. Молочна.

Зазначимо, що місті ще залишилися світлофорні об’єкти, які мають значні пошкодження або повністю зруйновані. Профільні комунальні підприємства постійно ведуть роботи з обстеження світлофорних об’єктів, їх утримання та відновлення.

Агентство Телевидения Новости