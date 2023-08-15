У провулку Лопатинському до жовтня заборонений рух транспорту

Рух транспорту у пров. Лопатинському, на ділянці від вул. Кооперативної до вул. Кузнечної, заборонений до 1 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» аварійно-відновлювальних робіт на магістральному трубопроводі.

Об’їзд закритої ділянки здійснюється вул. Університетською, вул. Кузнечною, пров. Троїцьким та іншими прилеглими вулицями.

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