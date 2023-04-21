За минулу добу Укрзалізниця організувала перший прямий міжнародний рейс до Бучі для Генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Привезла до Києва 200 іноземних лідерів місцевого самоврядування з 40 країн світу на Міжнародний саміт міст і регіонів.

Зокрема довезла до нагороди з рук Президента неодноразову пасажирку і великого друга України Анн Ідальго, мера Парижа.

Привітала на вокзалі Єврокомісара з питань кризового врегулювання Янеза Ленарчича, який вже оголосив про виділення додаткових 55 мільйонів євро на гумдопомогу Україні.

Всі друзі України вже успішно та безпечно доставлені поїздами до своїх наступних пунктів призначень.

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