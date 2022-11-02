Укрзалізниця відновила сполучення з деокупованим Куп’янськом

Вже завтра на Куп’янськ, що на північному сході Харківщини, вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова, повідомляє Укрзалізниця.

«Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп’янська – безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення, – розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. – Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі».

Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду становить 43 грн.

Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове — Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.

Детальний графік уже доступний за посиланням: https://www.pz.gov.ua/prigorod

Агентство Телевидения Новости