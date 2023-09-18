«Укрзалізниця» заявляє про зміну курсування дюжини поїздів

«Укрзалізниця» продовжує ремонтні роботи на дільниці Надвірна – Делятин у жовтні та початку листопада, через що зміниться маршрут курсування низки поїздів.

Завершення цих робіт напередодні входу в зимовий період перевезень дозволить залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір, повідомляють в «Укрзалізниці».

Це торкнеться й напрямку Харкова.

Поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 16, 18, 22, 24 та 30 жовтня, та з Івано-Франківська до Харкова 17, 19, 23, 25, 31 жовтня.

З іншими напрямками – Запоріжжя, Київ, Одеса та другі, можна ознайомитись за посиланням.

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