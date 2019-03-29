Транспорт
Перейти к списку новостей
29.03.2019 20:04
Просмотров: 90

Улицу Скрипника будет перекрыта до 1 апреля

Улицу Скрипника будет перекрыта до 1 апреля

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 18:00 31 марта до 18:00 1 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам -  Пушкинской, Жен-Мироносиц, Сумской. 

Напомним, сегодня движение по этой улице также было запрещено в связи с тем, что в Центре культуры Киевского района, где располагаются помещения Окружной избирательной комиссии №169, выдавали бюллетени членам избирательных участков. 

.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 