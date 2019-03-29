Улицу Скрипника будет перекрыта до 1 апреля

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 18:00 31 марта до 18:00 1 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен-Мироносиц, Сумской.

Напомним, сегодня движение по этой улице также было запрещено в связи с тем, что в Центре культуры Киевского района, где располагаются помещения Окружной избирательной комиссии №169, выдавали бюллетени членам избирательных участков.

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