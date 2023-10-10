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Заміна посвідчення водія з доставкою: в Дії тестують нову послугу

Заміна посвідчення водія з доставкою: в Дії тестують нову послугу

Не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Тепер у Дії можна замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти. Швидко та зручно, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Сервіс, як і раніше, простий. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі, чекаєте кур’єра або приходите в зручне для вас відділення.

Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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