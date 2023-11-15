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Сегодня 16:04
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Заміна водійських прав у “Дії”: не треба чекати в чергах

Заміна водійських прав у “Дії”: не треба чекати в чергах

Щоб забрати оновлені права відтепер не потрібно їхати до сервісного центра.

Замовити доставку водійського посвідчення можна на будь-яку зручну адресу, повідомляє РБК-Україна із посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністерство внутрішніх справ України.

«Тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах.

Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти в “Дії», – повідомив міністр.

Для отримання нового документу, як і раніше потрібно подати заяву в застосунку, а потім обрати комфортний варіант:

забрати посвідчення в сервісному центрі;прийти в найближче відділення Укрпошти;замовити кур’єра.

«Розгляд онлайн-заявки, сформованої через “Дію”, – до 3 днів… Доставка Укрпоштою займе до 7 днів і коштуватиме 294 гривні», – повідомили в МВС.

Послуга стала доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення так і для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Агентство Телевидения Новости

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