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Завтра трамваї №6, 8 та 27 тимчасово змінять шлях прямування

Завтра трамваї №6, 8 та 27 тимчасово змінять шлях прямування

Рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пл. Захисників України, буде припинений з 9:00 до 16:00 21 вересня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку – вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал»;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – вул. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку – вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

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