Завтра троллейбус №11 поменяет маршрут движения

Троллейбус №11 изменит маршрут движения с 9:30 до 13:30 завтра, 4 февраля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием дерева, растущего возле контактной сети троллейбуса.

На время работ движение троллейбусов будет запрещено по пр. Любови Малой и ул. Плановой, на участке от ул. Дудинской до ул. Семинарской, ул. Семинарской, от ул. Плановой до ул. Большой Гончаровской, ул. Большой Гончаровской, от ул. Семинарской до ул. Конева, по ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному.

Троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «Пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - разворотный круг «Новый Быт».

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