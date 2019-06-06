Amazon начнет доставлять товары дронами в ближайшие месяцы

Американский гигант э-коммерции Amazon заявил, что запустит сервис по доставке товаров беспилотниками в течение нескольких ближайших месяцев. Об этом компания рассказала на конференции в Лас-Вегасе. По словам исполнительного директора Amazon Джеффа Уилка, дроны смогут пролетать до 24 км и доставлять посылки весом до 2,3 кг.

Кроме того, беспилотники умеют распознавать различные препятствия, включая людей, животных или веревки для развешивания белья.

Тем не менее Уилк пока не анонсировал стоимость доставки дронами или регионы, в которых будет доступна такая услуга.



Источник: psm7.com

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