Без «Сікорського» не обійтися: американська компанія представила оригінальне рішення БПЛА

Компанія Sikorsky в межах проєкту DARPA X-Plane представила безпілотник вертикального зльоту та посадки.

Як йдеться у тексті релізу, оприлюдненого на офіційному порталі корпорації Lockheed Martin, структурним підрозділом якої є компанія Sikorsky, заснована вихідцем з України Ігорем Сікорським, спеціалісти знаної своїми гелікоптерами фірми представили оригінальну версію безпілотника вертикального зльоту та посадки, який здатний виконувати всепогодні місії з кораблів або суші, передає АрміяInform.

БПЛА з крилом, що несе, наразі проходить льотні випробування.

Ця концепція є частиною програми DARPA X-Plane з розробки безпілотної повітряної системи (БПЛА) 3 класу з вертикальним зльотом та посадкою, яка не потребує спеціальної інфраструктури на суші або на борту корабля і може літати за будь-яких погодних умов.

У компанії кажуть, що конструкція крила з гвинтом, що несе, яка дуже схожа на проєкт Boeing Heliwing, відомого ще із середини 1990-х років, була обрана тому, що «постійний потік повітря від пропелера, який проходить через крило, знижує опір у режимі зависання, а під час переходу в політ вперед збільшує крейсерську швидкість у польоті».

Коли безпілотний літальний апарат не перебуває в повітрі, він спирається на чотири кінцівки, ніс і два пропелери спрямовані в небо. Він злітає з цієї позиції, а потім переходить у горизонтальний політ уперед для виконання далеких завдань розвідки, спостереження і рекогносціювання.

Компанія Sikorsky Innovations, підрозділ швидкої розробки прототипів Sikorsky, одержала початковий контракт на цей проєкт ще у 2013 році. Президент компанії Пол Леммо нещодавно підтвердив, що льотні випробування відбувалися щонайменше протягом останніх 18 місяців у межах раннього етапу розробки.

БПЛА оснащений автономною системою управління польотом MATRIX власної розробки Sikorsky, комбінацією апаратного та програмного забезпечення, розробленою в межах іншої програми DARPA для забезпечення «автономного польоту в умовах великої кількості перешкод», а також перевагами конструкції шарнірно-зчленованого несучого гвинта, аналогічної системам, які застосовують у вертольотах. Повернувшись на базу, він переходить із горизонтального польоту у вертикальну посадку, як вертоліт.

Прототип з акумуляторним живленням наразі проходить льотні випробування для підтвердження стійкості під час вертикального зльоту та посадки й ефективного горизонтального польоту.

Концепція Sikorsky — одна з шести, відібраних для участі в етапі Ib програми DARPA під назвою AdvaNced AirCraft Infrastructure-Less Launch And RecoverY (ANCILLARY).

Крім Sikorsky, до програми увійшли проєкти компаній Northrop Grumman, AeroVironment, Griffon Aerospace, Karem Aircraft та Method Aeronautics. У разі вибору для подальшої розробки Sikorsky планує побудувати 136-кілограмовий гібридно-електричний прототип, який буде оснащений 27-кілограмовим корисним вантажем для розвідки, спостереження та рекогносціювання.

Источник: armyinform.com.ua

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