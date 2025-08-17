Бізнес
Сегодня 10:06
Білоруська політика «купуй своє» загострює торговельну напругу з росією - СЗРУ

Білоруська політика «купуй своє» загострює торговельну напругу з росією - СЗРУ

Частка білоруських товарів у роздрібі впала до найнижчого рівня за всю історію – 53,5 % у першому кварталі 2025 року – попри обмеження західного імпорту. Мінськ намагається довести показник до 63 % до кінця року, використовуючи адміністративний ресурс і пряму роботу з ритейлерами.

За другий квартал частка зросла лише на 1,1 в. п., харчових товарів – на 1,9, непродовольчих – на 2,2. Найгірше виконання плану – у верхньому одязі (11,7 % за плану 34,5 %) та взутті (23,5 % за плану 36,5 %).

Імпорт при цьому прискорюється: за півріччя поставки зросли на 17,5 %, до $7,24 млрд. Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі проводить зустрічі з виробниками й торговими мережами, шукаючи нові канали збуту. Наприклад, виробнику трикотажу «Полісся» запропоновано продавати пледи й декоративні подушки на автозаправках. Серед інших ідей – «дні відкритих дверей» у магазинах з акцентом на білоруську продукцію, а також пропозиції бізнес-асоціацій щодо вирівнювання торгових націнок і правил викладки товарів для вітчизняних та імпортних постачальників.

Політика «купуй своє» б’є передусім по російському імпорту. москва відповідає дзеркально: розглядає обмеження білоруського цементу, а продажі автобусів МАЗ у рф за сім місяців скоротилися на 58 %. У липні взагалі реалізовано лише два автобуси – попри запуск нового заводу в білорусі.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

