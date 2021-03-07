Донецкая область осталась без тепла: "Нафтогаз" прекратил поставки газа теплокоммунэнерго

Общая задолженность "Донецктеплокоммунэнерго" перед "Нафтогазом" составляет 1,5 млрд грн

Поставщик тепла для Донецкой области "Донецктеплокоммунэнерго" осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед "НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщается на сайте "Донецкоблгаза".

"По законодательству ПАО "Донецкоблгаз" с субботы (6 марта 2021 года) обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписанному Кодексу ГРМ", — говорится в сообщении.

При этом в "Донецкоблгазе" отметили, что "Нафтогаз" заставляет действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Согласно сообщению "Нафтогаза", адресованном "Донецктеплокоммунэнерго", общая задолженность компании составляет 1,5 млрд грн. В конце февраля госкомпания требовала оплатить 303,1 млн грн до 1 марта 2021 года.

"В случае невыполнения этого требования, транспортировка/распределение природного газа вашей компании будет остановлена в установленном законодательством порядке", — говорится в письме-уведомлении.

В свою очередь, "Донецкоблгаз" 3 марта направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию. По сообщению компании, прекращение поставок газа приведет к убыткам компании в 11,4 млн грн в сутки, или в 335 млн грн за март.

Напомним, 30 октября 2020 года в "Нафтогазе" сообщили, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.

Ранее сообщалось, что руководство НАК "Нефтегаз Украины" якобы продолжает свои действия, направленные на причинение вреда деловой репутации РГК.

Источник: delo.ua

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