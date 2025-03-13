Експорт насіння кукурудзи з України до ЄС зріс у понад 30 разів

У 2024 році експорт насіння кукурудзи з України до Євросоюзу зріс порівняно з 2021 роком у понад 30 разів і сягнув рекордного показника у 115 млн дол.

Про це повідомляє Інстутут аграрної економіки.

Зазначається, що цей результат склав 93,8% від загальної суми експортованого торік вітчизняного насіння (122,6 млн дол.).

За даними Інституту агроекономіки, основним імпортером насіннєвої кукурудзи українського виробництва є Франція, яка торік закупила її 9,7 тис. тонн митною вартістю 26,1 млн дол.

Також значні поставки насіннєвої кукурудзи Україна здійснила до інших країн Євросоюзу: Австрії – 9,2 тис. тонн (23,8 млн дол.); Румунії – 9,1 тис. тонн (23,4 млн дол.); Угорщини – 7,7 тис. тонн (23,8 млн дол.); Німеччини – 3,2 тис. тонн (7 млн дол.) та Хорватії – 1,3 тис. тонн (3,1 млн дол.).

Помітно менші обсяги експорту насіння цієї сільгоспкультури до Молдови – 0,8 тис. тонн (2,5 млн дол.), а також до Казахстану – 0,6 тис тонн (1,2 млн дол.).

Крім кукурудзи, Україна експортувала насіння інших сільськогосподарських культур: пшениці (1092 т), насіння жита (856 т), ячменю (368 т), насіння соняшнику (268 т), сої (30 т), сорго (29 т), гречки (23 т). Це принесло нашій державі близько 4,3 млн дол. виручки від їх реалізації, що на рівні показників 2022 та 2023 років.

Нагадаємо:

Україна торік четвертий рік поспіль наростила обсяги експорту насіння національної та іноземної селекції зернових та олійних культур.

Джерело: epravda.com.ua

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